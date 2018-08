– Russland har mistet atomrakett

Verden

Russland forbereder leting etter en rakett drevet med atomkraft. Det er forsvunnet i Barentshavet. Det sier kilder som har tilgang til en amerikansk etterretnings-rapport.

Nils Bøhmer er daglig leder i miljø-organisasjonen Bellona. Han er bekymret over nyheten. Det skriver han på nettsamfunnet Twitter. Bøhmer jobbet tidligere i Statens strålevern. Det var før han begynte å arbeide for Bellonas Russlandsgruppe. Han jobber nå med blant annet atomulykker og Russland.

Tidligere i år skrøt Russlands president Vladimir Putin av en ny rakett. Den er drevet av atomkraft og skal kunne nå veldig langt, ifølge Putin.

Men denne typen rakett skal ha krasjet alle gangene den ble testet. Det skal ha skjedd fire ganger fra november til februar. Det sier kilder som kanalen CNBC har snakket med. Informasjonen kommer fra amerikansk etterretning.

Det er en rakett som ble testet i november, som er forsvunnet i Barentshavet. Det sier kildene. Barentshavet ligger nord for Norge og Russland. Tre båter skal være på vei for å prøve å finne den. Én av dem skal ha utstyr for å håndtere radioaktivt materiale.

Nå er flere bekymret for at det kan lekke farlig stoff fra raketten.

– Det kjerne-fysiske materialet vil ende opp samme sted som raketten. Det skjer hvis du fyrer av en rakett drevet av kjerne-fysisk motor. Det sier seg selv, sier Hans Kristensen. Hører til foreningen Federation of American Scientists. Der han leder han prosjektet Nuclear Information Project om kjernekraft. Hvis noe har en kjerne-fysisk motor, betyr det at det er drevet av atomkraft.

– Hvis raketten er mistet til havs og blir funnet hel. Da er det kanskje en mulighet for å gjøre det uten forurensing. Men jeg vil ha mine tvil der, sier Kristensen.

USA vet om at Russland har testet fire raketter drevet av atomkraft. Det kommer fram i rapporten fra etterretningen. Den ene raketten krasjet etter bare fire sekunder. Den som holdt lengst, klarte seg i to minutter. Russland nekter for de mislykkede testene. Det er ikke kjent om det er flere raketter som er savnet etter testingen.

Russland skal ha jobbet med å utvikle våpenet lenge. De skal ha begynt på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge kildene til CNBC.