Savnet tysk jente kan ha sammenheng med McCann-saken

2. mai 2015 var en familie på skogstur ved byen Stendal i Tyskland. Fem år gamle Inga forsvant uten spor. Politiet lette og etterforsket saken grundig. Likevel har de ikke klart å finne ut hva som skjedde med femåringen. Kan saken ha en sammenheng med Madeleine McCann-saken? Det undersøker tyske myndigheter nå.

Britiske Madeleine McCann forsvant fra en ferie-leilighet i Portugal i 2007. Det skjedde mens foreldrene var på restaurant like ved. Da var jenta tre år gammel.

Tysk påtale-myndighet sa denne uken at de etterforsker en 43 år gammel tysker. Det er i forbindelse med McCann-saken. Torsdag ble det kjent at de tror at Madeleine McCann er død. Og at mannen er mistenkt for drap.

43-åringen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn. Og for å ha hatt bilder av overgrep mot barn. Han soner nå en lengre dom for andre forbrytelser i Kiel i Tyskland.

Tysk politi har ennå ikke sagt hvorfor de mener mannen kan knyttes til McCann-saken. Og hvorfor de tror at den britiske jenta er død.

Tyskeren reiste rundt i en campingbil i Portugal da Madeleine McCann forsvant. Det har britiske medier meldt.