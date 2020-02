Senatet frikjente Donald Trump

Donald Trump ble frikjent i rettssaken mot ham. Det var forventet.

USAs president var anklaget for å ha misbrukt makt. Han var også anklaget for å ha hindret Kongressen – USAs nasjonalforsamling.

Mektige personer kan havne i riksrett. Det er sjelden at det skjer med presidenter.

Riksretts-saken mot Trump slutt. Trump la ut en video på Twitter. Den hadde musikk av Edvard Grieg.

– Presidenten er fornøyd, sa talsperson Stephanie Grisham i Det hvite hus. Hun sa at presidenten vil legge saken bak seg. Hun kaller oppførselen til demokratene skammelig.

Demokratene er Trumps politiske motstandere. Forholdet mellom ham og Nancy Pelosi er dårlig. Hun er en mektig demokrat.

Trump vil trolig si mer om frikjennelsen torsdag.

Han var tiltalt for to ting. Senatet stemte over disse. I det ene stemte 52 for å frikjenne. 48 stemte mot frikjenning. Det handlet om maktmisbruk.

I den andre avstemningen sa 53 senatorer at Trump var uskyldig. 47 senatorer stemte skyldig. Det handlet om å hindre Kongressens arbeid.

Mitt Romney hører til Det republikanske partiet. Det er Trumps parti. Romney mente at Trump misbrukte makta si. Han var den eneste som stemte annerledes enn de andre i partiet.

Han får både skryt og kjeft. Romney sier selv at det var en tøff avgjørelse å ta.

Trump var anklaget for å ha presset Ukraina. De skulle etterforske en sak som kunne fått følger for Joe Biden. Han er Trumps politiske konkurrent.