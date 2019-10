Seriemorder har drept minst 50 personer

79 år gamle Samuel Little har drept minst 50 mennesker. Det sier politiet FBI i USA.

Drapsmannen sier selv at han har drept 93 personer. Det skjedde fra 1970 til 2005. FBI tror ham, men de har bare klart å knytte ham til 50 drap.

– Mange av ofrene hans døde av overdoser, ulykker er uklare årsaker. Noen lik ble aldri funnet, skriver FBI på et nettsted.

Politiet forsøker å få flere opplysninger gjennom nettsteder. De har lagt ut videoer av Little. De viser tegninger han har laget. De viser folk han sier han har drept.

Little ble fengslet på livstid i 2014. Da ble han dømt for tre drap.

– FBI mener at det er viktig med rettferdighet for hvert eneste offer, selv om Little sitter i fengsel. Vi vil avslutte så mange saker som mulig, sier Christie Palazzolo i FBI.

Samuel Little er også kjent som Samuel McDowell. Han har vært bokser. Han ble første gang pågrepet i 2012. Det skjedde på et senter for hjemløse i delstaten Kentucky.

Little ble utlevert til delstaten California. Der ble arvestoffet DNA knyttet til tre uløste drapssaker. De førte til at han ble dømt i 2014. Det var for drap på tre kvinner byen i Los Angeles mellom 1987 og 1989.