Sier han vil nekte å ta korona-vaksine

– Det er min rett ikke å ta vaksinen, sier Bolsonaro. Det gjorde han i en video på sosiale medier torsdag.

Bolsonaro har fått kritikk for måten Brasil har håndtert korona. Han ble selv smittet i juli. Han har flere ganger snakket om at viruset er mindre farlig enn mange påstår. Han har også sagt at hydroksy-klorokin er en bra medisin mot korona. Selv om forskning viser at det er uten effekt på sykdommen.

Men Bolsonaro lover vaksine til de som vil ha. Den blir delt ut så fort den er godkjent av myndighetene i Brasil.

Brasil har registrert over 170.000 døde med korona. Det er nest flest i verden. Bare USA har flere døde.