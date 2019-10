Sier ja til utsatt brexit

Storbritannias statsminister Boris Johnson har skrevet til Den europeiske union (EU). Han skriver at han sier ja til EUs tilbud. De tilbyr å utsette brexit med tre måneder.

– En lov ble tvunget på regjeringen av Parlamentet. Den gir meg ikke noe rom til å gjøre annet enn å akseptere utsettelsen. Det skrev Johnson til EU-president Donald Tusk mandag.

Utsettelsen er skadelig for demokratiet og for forholdet mellom Storbritannia og EU, skriver Johnson. Han ber EU si at brexit ikke skal utsettes enda flere ganger. 31. januar 2020 blir den nye datoen for brexit. Da skal Storbritannia ut av EU.

I forslaget fra EU står det at 31. januar er siste frist. Men at Storbritannia kan melde seg ut 1. januar eller 1. desember. Det kan de gjøre dersom den nye avtalen om brexit begynner å gjelde i tide.

Tusk klarte å få med seg alle landene i EU til å si ja til utsettelse.

Johnson ble tvunget til å søke om en utsettelse. Det skjedde lørdag for over en uke siden. Det var etter at han ikke klarte å få den nye brexit-avtalen vedtatt i Parlamentet innen den lørdagen. Årsaken var en lov som Parlamentet vedtok i høst. Loven gjør at Johnson også er tvunget til å si ja til EUs tilbud om å utsette.

Dermed ser det ut til at den britiske statsministeren ikke klarer å oppfylle løftet sitt: å forlate EU 31. oktober, med eller uten en avtale om brexit.

Mandag foreslo Johnson at det holdes nyvalg i Storbritannia 12. desember. Men opposisjonen sa nei. Johnson vil prøve på nytt tirsdag.