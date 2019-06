Siktet for å ha skutt ned fly i 2014

298 personer ble drept da et fly styrtet i Ukraina 17. juli i 2014. Flyet fra Malaysia Airlines var blitt skutt ned. Det var på vei fra Amsterdam i Nederland til Malaysia.

En internasjonal gruppe har etterforsket saken. Nå har de siktet fire personer.

Tre russere er siktet. De heter Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Oleg Pulativ.

En ukrainsk mann er siktet. Han heter Leonid Khartjenko.

Gruppa som etterforsker er ledet av Nederland. Det er også med folk fra Malaysia, Belgia, Australa og Ukraina.

De fleste døde på flyet var fra Nederland. Etterforskere fra Nederland har tidligere sagt at en russisk rakett gjorde at flyet styrtet. Raketten kom fra et område i Ukraina der opprørere styrer. De er opprørere som vil at Ukraina skal være del av Russland.

De siktede russerne har bånd til russisk etterretning. Det mener etterforskerne. De ber ikke om at mennene utleveres fra landene sine. Det finnes ikke rom i loven for det, sier etterforskerne.

Igor Girkin var oberst i etterretningen. Han ledet styrkene i Ukraina der flyet ble skutt ned. Girkin nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Det var ikke var opprørere i Ukraina som skjøt ned flyet, sier Igor Girkin til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Etterforskerne sier at de har oppdaget direkte kontakt mellom ukrainske opprørere og Russland.

Russland har tidligere nektet for å ha noe med saken å gjøre. De sier at ukrainske styrker skjøt opp raketten.