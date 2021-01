Skal bygge opp igjen Lipa-leiren

Mange flyktninger og migranter har bodd i leiren Lipa. Den har fått kritikk flere ganger etter at den ble bygd i april i fjor. Mange mener den var for dårlig til at det skulle bo folk der i lengre tid. Nå er det meste av leiren ødelagt av en brann.

Den europeiske union (EU) sier den må bygges på ny. Og denne gangen må den være god nok til at det skal bo folk der. Også på vinteren.

– Det må være vintersikre boliger. Det er en forutsetning for humane levekår. Og det må sikres til enhver tid, sier Josep Borrell. Han er utenrikssjef i EU.

Leiren Lipa er nordøst i Bosnia-Hercegovina. Den skulle være en midlertidig løsning. Den ble laget som følge av korona. Målet var at ingen flyktninger eller migranter skulle bo på gata. Den ble bygget fort. Det har ført til at det var enkle boliger. Det manglet innlagt vann og strøm i leiren.

EU sa før brannen at det var for dårlige forhold i leiren. Det var også planer om å flytte de som bodde i leiren til en nedlagt base for militæret. Det blir det ingenting av. I stedet skal leiren bygges opp igjen i Lipa. EU sier de vil betale. De er klare til å gi 3,5 milliarder euro i humanitær bistand til Bosnia-Hercegovina.

Men det må også komme en løsning til leiren står klar. I romjula har folk fra leiren bodd i busser, eller i ruinene av leiren. Været i området er kaldt. Det har vært nedbør og vind.

– Lokale myndigheter må tilby en midlertidig løsning som er god nok. Og det må vare fram til leiren er bygget opp igjen på permanent basis, sier Borrell.

Politiet tror brannen ble startet av folk som bodde i leiren. De mener det var en protest. Den kommer etter at Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sa de vil slutte å jobbe med leiren. IOM har klaget på at leiren er for dårlig til at det skal bo folk der på vinteren.

Ulike partier i Bosnia-Hercegovina har slitt med å finne en løsning. Det gjør at rundt 3.000 migranter og flyktninger i landet blir rammet. De har måttet sove utendørs eller i telt.

150 soldater kom til området ved Lipa 1. januar. Det er ved grensa til Kroatia. De skal bygge den nye leiren. Den nye leiren skal også bli drevet av IOM.