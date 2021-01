Skal finne ut hva som førte til pandemien

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) skal prøve å finne ut hva som førte til korona-pandemien. De har nå kommet til Wuhan. Det er en by i Kina. Og det er der viruset ble oppdaget først. Det var i slutten av 2019.

Kina og WHO har brukt lang tid for å bli enige. Det har vært vanskelig å bli enige om når besøket skulle skje, og hvor de skulle reise. Det har også vært problemer med visum. Men torsdag kom de til byen. Kanalen CGTN viste bilder av et fly fra Singapore so landet i Wuhan. Ekspertene skal være på flyet. CGTN er eid av staten i Kina.

WHO håper ekspertene kan finne ut hva som har ført til korona-pandemien. Forskere har lenge trodd at viruset endret seg på et marked som selger dyr i Wuhan. Det ville forklart at det kunne smitte fra dyr til mennesker. Men nå har flere eksperter endret teori. Nå tror flere at viruset kan ha blitt forsterket på markedet. Men at det oppsto et annet sted.

WHO mener det er helt nødvendig å finne årsaken. De må vite hva som har ført til at viruset har smittet fra dyr til mennesker. Det er den eneste måten å hindre at et slikt utbrudd kan skje igjen.

Det er 13 forskere som skal jobbe for WHO i Wuhan. De må være i karantene i to uker etter at de kommer fram, sier WHO. Men de skal starte arbeidet med en gang. De skal ha digitale møter med kollegaer fra Kina.

To forskere må vente i Singapore før de får reise til Wuhan. De må ta flere tester for korona først. Alle fra gruppa har testet negativt for smitte flere ganger. De har testet seg i landet de kommer fra før de reiste. Alle tok nye prøver i Singapore. Ingen fikk påvist smitte. Men to testet positivt på anti-stoffer. Det kan bety at de har vært smittet.

Kina mener de har en god teori om hva som har gått galt. Men de er klar over at det kan komme vanskelige spørsmål fra ekspertene til WHO. Og det kan utfordre teorien til Kina. WHO sier de vil unngå at oppdraget endrer fokus for smitte til politikk.

Regjeringen i Kina har erkjent at den første smitten ble oppdaget i Wuhan. Men de sier smitten kan ha oppstått et annet sted først. De har også støttet de som påstår at viruset kan ha kommet til Kina fra andre land.

Peter Ben Embarek er leder for gruppa fra WHO. Han sier de skal ut i felten for å møte sine kollegaer i Kina. Og han sier de skal dra til «stedene som vi vil besøke». Han håper det vil gå greit å samarbeid. Hvis ikke kan det ta svært lang tid å finne årsaken til korona.

Undersøkelsene er ventet å ta flere uker. De ti ekspertene kommer fra USA, Australia, Tyskland, Japan, Storbritannia, Russland, Nederland, Qatar og Vietnam.