Skoler i Europa åpner, selv om viruset sprer seg

– Det er en tikkende bombe. Det mener David Rodrigo fra Salamanca i Spania. 41-åringen er tals-person for en gruppe foreldre i byen. Han vil ikke sende sine to sønner på skolen når de spanske skolene åpner igjen. Det skjer 4. september, etter at skolene har vært stengt siden mars.

For Spania kjemper nå mot en ny runde med korona. Landet er blant dem som opplever den raskeste spredningen av viruset.

Regjeringen mener likevel at elevene skal tilbake på skolen. Men alle over seks år må bruke munnbind. Dersom det kommer et utbrudd av smitte, vil enkelt-elever eller klasser bli satt i karantene.

Over 10.000 midlertidige lærere har blitt ansatt. Klassene er mindre. Det skal også bli tatt 100.000 antistoff-tester på personalet, opplyser myndighetene.

Det beroliger ikke Rodrigo. Han peker på at selv om barn sjelden blir syke, kan de smitte eldre og sårbare i familien.

– De greier å holde avstand i omtrent ti sekunder, sier han.

Fag-foreningene til lærerne er heller ikke fornøyde. De har varslet om streiker i neste uke.

Samtidig kommer politiske ledere i Europa med samme budskap: Selv under en pandemi er det bedre for barn å gå på skolen.

I Frankrike har statsminister Jean Castex lovet å gjøre «alt» for å få elevene tilbake på skolen.

Britenes statsminister Boris Johnson vil også åpne skolene som planlagt i september. Selv om mange flere har blitt smittet med korona den siste måneden.

I Tyskland åpnet skolene denne måneden. Allerede har 41 av de 825 skolene i Berlin har meldt om utbrudd av korona. Tusenvis av elever er satt i karantene rundt om i landet. Tyske myndigheter vil likevel ikke stenge skolene på nytt.

Også I Italia må barn over seks år bruke munnbind. Men bare dersom det er umulig å holde avstand. Mange foreldre og lærere lurer på hvordan man skal greie å holde én meters avstand. Skolene er nemlig ofte overfylte og gamle.

I Hellas må alle skole-elever bruke munnbind. Der kan også maks 17 elever være i samme klasse.