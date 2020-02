Slapp nylig ut av fengsel

Angriperen er 20 år gamle Sudesh Amman. Han hadde nylig sluppet ut av fengsel. I mai 2018 ble Amman pågrepet i Nord-London.

Amman var dømt for terror. Han ble dømt til tre år i fengsel. Amman sonet under halvparten av dommen da han slapp ut. Han var under aktiv politi-overvåking da angrepet skjedde. Amman ble skutt og drept av politiet.

En kvinne i 50-årene og en mann i 40-årene ble knivstukket. Mannen fikk livstruende skader. Kvinnen har mindre skader. En kvinne i 20-årene ble lettere skadd. Kvinnen i 20-årene ble truffet av glasskår. Det skjedde trolig på grunn av politiets skudd. Politiet i London kalte knivstikkingen en terror-relatert handling.

Politiet sier at Amman hadde på seg en falsk bombevest. Knivstikkingen skjedde i en travel handlegate i Streatham sør i London.

Britiske myndigheter vil gjøre endringer i hvordan de håndterer folk som er dømt for terror.

Det har skjedd terror-angrep i London flere ganger. I november i fjor ble to mennesker drept i et knivangrep ved London Bridge. Denne mannen hadde også sonet for terror-forbrytelser. Mannen ble skutt og drept av politiet. Den britiske regjeringen sa da at de ville ha lengre straffer for terror-relaterte lovbrudd. Og at de ville slutte med prøveløslatelser. De ville også gi mer folk og penger til politiet for bekjempelse av terror.

I august 2018 kjørte en 29 år gammel man bilen sin inn i en gruppe syklister og fotgjengere. Flere personer ble skadd i angrepet.