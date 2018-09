Slik er skandalen rundt høyesterett i USA

Verden

Christine Blasey Ford skal vitne for en komité torsdag. Komiteen er med på å velge dommere til høyesterett i USA.

Ford anklager dommer Brett Kavanaugh for overgrep da de var tenåringer. Hun sier han presset henne ned på senga på en fest, men hun slapp unna. Nå anklager også en annen kvinne Kavanaugh. Deborah Ramirez gikk på Yale college med Kavanaugh. Hun sier han trykket penisen sin i ansiktet hennes på en fest.

Saken er blitt viktig i USA. Her er årsakene:

Dommere i høyesterett er viktig for politikken i USA

Høyesterett bestemmer over lovene i USA og viktige regler i samfunnet. Dommerne bestemte for eksempel at abort skulle bli lovlig i 1973.

Dommere har jobben til de dør eller slutter frivillig. Derfor er det viktig hvem som er med. I dag er det ni dommere i høyesterett. Presidentene nominerer dommere. De velger selvsagt noen de er enige med politisk. Kavanaugh regnes som konservativ. Han passer verdiene til Det republikanske partiet. Dersom han blir valgt, er det flest konservative dommere i høyesterett.

Flere tviler på anklagene

Kavanaugh nekter for overgrepene. President Donald Trump har forsvart ham flere ganger.

– Dommer Kavanaugh er et at de fineste mennesker jeg kjenner. Han har aldri hatt en flekk på rullebladet. Han er nøye sjekket av FBI, sier Trump.

Trump skrev også om anlageren Ford på Twitter. Han mener saken ville vært anmeldt hvis den virkelig var alvorlig.

– Enten av henne eller av hennes kjære foreldre, skriver Trump.

– Jeg tror ikke på noen av disse kvinnene, sier Candace Owens. Hun er en politisk kommentator som støtter Det republikanske partiet.

Saken er blitt en kamp mellom demokrater og republikanere

Det demokratiske partiet blir anklaget for å drive politisk spill mot Det republikanske partiet.

– Dette er en Metoo heksejakt. Jeg tror det bare er taktikk fra venstresiden for å hindre at en konservativ dommer blir valgt, sier kommentatoren Candace Owens.

Også Trump kritiserer Det demokratiske partiet. De burde ha sagt fra om saken tidligere, mener han. Demokratene har hatt informasjonen siden juli, sier Trump. De er ikke opptatt av sannheten. Demokratene vil bare ødelegge og forsinke at Kavanaugh blir valgt, mener Trump.

Senator Chuck Grassley sier det samme. Han er med i komiteen som er med og velger dommerne. Grassley sier at demokratene har visst om den andre anklageren lenge. De har holdt informasjonen tilbake for å overraske med den.

– Demokratene er mest interessert i å vinne politisk, sier Grassley.

Saken minner om en skandale fra 1991

Folk i USA snakker samtidig om en annen skandale i USA. I 1991 vitnet Anita Hill for den samme høyesterett-komiteen. Hun sa at hun ble trakassert på jobb av Clarence Thomas. Han ble likevel valgt til dommer i høyesterett. Thomas er fortsatt en av de ni dommerne i retten.

Metoo-kampanjen har gjort skandalen til en kvinnesak

Flere snakker om seksuell trakassering etter Metoo-kampanjen i fjor. Samfunnet må ta seksuell trakassering mot kvinner mer på alvor, sier mange.

Flere er sinte og protesterer ved kongressen på Capitol Hill i hovedstaden Washington.

De er sinte fordi Ford ikke blir trodd. De er sinte på dem som sier at hun burde ha meldt fra før hvis saken var så alvorlig. De er sinte fordi de synes myndighetene ikke tar saken alvorlig nok. Til slutt er de sinte fordi de mistenker at Hill-saken fra 1991 kan gjenta seg selv - slik at Kavanaugh til slutt blir dommer i høyesterett likevel.

Nå bruker mange emneknaggen #WhyIDidntReport på Twitter (Det betyr «årsaken til at jeg ikke rapporterte om saken»). Kvinner forteller om årsakene til at de aldri meldte fra om overgrep de har opplevd.

Kilder: CNN, The New York Times, Fox News, Wikipedia

Vil du lese flere slike saker? Her har vi samlet sakene dere vi forklarer et tema