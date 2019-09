Slik var demokratenes debatt

Forberedelsen til et nytt presidentvalg i USA er i gang. Det demokratiske partiet har 20 personer som ønsker å stille til valg. Torsdag kveld møttes ti av dem til debatt. Temaet var gratis helsevesen og kontroll av våpen. Det var også mye kritikk mot USAs president Donald Trump.

Debatten var i byen Houston i Texas. Blant de ti var tidligere visepresident Jon Biden og senatorene Elisabeth Warren og Bernie Sanders.

Biden måtte svare for seg til flere av kandidatene.

Warren og Sanders utfordrer Biden på flere områder. De mener at myndighetene må gjøre mye mer i USA. Det gjelder helsevesen, og skoler. De mente også at myndighetene må stanse det som kalles våpen-lobbyen. Det er de som snakker for frihet til å kjøpe og bruke våpen. Med de følgende det får. I år har over 10.000 mennesker blitt drept av skytevåpen i USA.

Senator Kamala Harris fra California og tidligere kongressmedlem Beto O'Rourke fra Texas var også med i debatten.

Kandidatene var enige om en ting. Det viktigste i president-valget var å stanse Donald Trump. Trump er fra Det republikanske partiet (USA). Han er også president i USA. Trump har varslet at han stiller til gjenvalg.

Trump fikk sterkest kritikk for hva han har gjort i handelskrisen med Kina. Også klimaproblemene og håndteringen av krigen i Irak var temaer som

– Vi har en president som heller lyver enn å lede, sa senator Amy Klobuchar. Hun vil ha et skifte av president.

O'Rourke kalte Trump rasist.

– Han er en dødelig trussel mot fargede mennesker i dette landet, sa O'Rourke.

Jon Biden snakket om hvordan folk skal få helsehjelp videre. Biden vil at amerikanere fremdeles skal få velge mellom privat eller offentlig helsevesen. Warren og Sanders vil at staten skal ta seg av all helsehjelp.

Temaet om vold, skytevåpen, og våpenkontroll vakte sterke følelser hos kandidatene. 3. august ble 22 mennesker drept i en masse-skyting i El Paso i USA.

Beto O'Rourke vil tvinge våpenprodusentene til å ta tilbake noen typer våpen. De som er laget for å «drepe mennesker på en slagmark».

Kamela kom med et eksempel som viser hva som er feil.

– Vi lærer barna våre hvordan de skal gjemme seg i skap. Det gjelder dersom det kommer en person som skyter rundt på skoler, sa Harris.

3.500 personer hørte på debatten mellom kandidatene fra Det demokratiske partiet.