Slutter å jobbe for Trump

Sarah Huckabee Sanders har snakket med mediene for Det hvite hus. Hun har hatt jobben siden 2017. Nå slutter hun. Hun vil flytte hjem til delstaten Arkansas.

Trump har vært fornøyd med jobben Sanders har gjort.

– Hun er en svært spesiell person med store talenter. Hun har gjort en utrolig jobb, skriver Trump på Twitter.

Han vil at hun skal stille til valg. Sanders vil bli en bra guvernør i Arkansas, mener Trump.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

I am blessed and forever grateful to @realDonaldTrump for the opportunity to serve and proud of everything he’s accomplished. I love the President and my job. The most important job I’ll ever have is being a mom to my kids and it’s time for us to go home. Thank you Mr. President! https://t.co/wHNnq06AMg