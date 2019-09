Småbarn i Somalia er i fare

Verden må hjelpe Somalia enda mer. Over 1 million småbarn trues av sult, advarer organisasjonen Redd Barna.

Nesten 180.000 små barn er allerede akutt underernærte. De har gått for lenge uten mat og drikke. Nå kan mange flere lide samme skjebne. Årsaken er tørke og krig, ifølge Mohamud Mohamed Hassan. Han leder Redd Barnas arbeid i landet.

– Vår største frykt blir nå bekreftet. Det skjer ved at 1 million barn nok en gang må lide, sier han.

Mange somaliske familier sliter fortsatt. Tørken i 2017 varte lenge. Geiter, kyr og kameler døde. Mangelen på mat og vann tvang tusenvis av mennesker inn i leirer.

– Tørken kommer oftere. Det bekymrer oss virkelig, sier han.

Familier lever av husdyr. De trenger i gjennomsnitt to sesonger med godt regn. Det er for å komme til hektene etter en dårlig sesong, ifølge organisasjonen.

Det var sultkatastrofer både i 2011 og i 2017. Hjelpe-organisasjonene laget en kriseplan for å unngå at det skjer igjen. Men de har for lite penger til å hjelpe alle.

Minst 2,1 millioner mennesker i Somalia opplever nå kritisk mangel på mat. I verste fall sulter de. 6,3 millioner mennesker risikerer å gå sultne. Det kan skje når matlagrene tømmes i oktober, advarer Redd Barna.

Det bor omtrent 14,7 millioner mennesker i Somalia. Det betyr at nesten halvparten risikerer å gå sultne. Somalia ligger i Øst-Afrika. Det er et av verdens fattigste land, ifølge nettstedet Store norske leksikon. Krig og konflikt har herjet i landet siden 1980-tallet. Dette har vært med på å skape tørke og sult.

Somalia er avhengig av å skaffe mye mat fra andre land. Mye av maten kommer i form av nødhjelp.

I 2018 kom det mye regn på våren og sommeren i Somalia. Det ga bøndene gode avlinger, ifølge bistandsaktuelt.no. Det gjorde at færre somaliere trengte hjelp.