Solgte Hitlers flosshatt på auksjon

Mange har vært kritiske til auksjonen.

Det var mulig å kjøpe flosshatten til Adolf Hitler. Kona hans het Eva Braun. Kjolen hennes ble også solgt på auksjonen.

Over 800 gjenstander var til salgs. Alle hadde en tilknytning til nazistene. Også en lukus-bok av «Mein Kampf» ble solgt.

Noen kjøpte flosshatten for 500.000 kroner. Boka ble solgt for 1,3 millioner kroner. Prisen for kjolen endte på 46.000 kroner.

Hitler var leder for det nasjonalistiske partiet i Tyskland, som gjennomførte nazismen. Over 6 millioner jøder ble drept som følge av politikken hans.

En sigareske ble også solgt på auksjonen. Den var eid av Hermann Göring, som var en av de andre mest kjente lederne for nazistene.

Auksjonen var i Grasbrunn nær München. Auksjonshuset Hermann Historica holdt auksjonen.

Sjef Bernhard Pacher sier at 80 prosent av tingene er solgt. De fleste som kjøpte, var museer, nasjonalsamlinger og private samlere. Det er folk som har blant annet forsker på feltet.

– Vår jobb er å hindre at disse tingene havner i feil hender, sa han før auksjonen.

Den europeiske jødiske foreningen EJA er blant dem som kritiserte auksjonen.