Sør-Afrika forbyr alkohol i kampen mot korona

De nye reglene om å forby alkohol og gjeninnføre portforbud mellom klokka 21 og 04 på natterstid kommer som følge av korona-viruset. Det sprer seg raskt i landet. Antall smittede har steget kraftig de siste dagene. Det har vært mellom 12.000 og 13.000 nye tilfeller. Bare den siste uka har rundt 1.000 mennesker dødd som følge av Covid-19 i landet. Det skriver NRK.

Det er heller ikke lov å besøke venner og familie i Sør-Afrika. Den regelen vil gjelde fram til i hvert fall 15. august.

Sør-Afrika er nå det landet med mest smitte på det afrikanske kontinentet. Over en kvart million er nå smittet. Til nå har 4000 mistet livet på grunn av Covid-19. Myndighetene tror at tallet på døde kan bli over 50.000 i løpet av året. De ser ikke for seg at smitten blir lavere før rundt oktober.

Presidenten, Cyril Ramaphosa, mener at den nye regelen vil lette på det voldsomme presset som helsevesenet har nå. Han er veldig bekymret for landet og folket sitt. Landet har nemlig opplevd en økning i antall ulykker med alkohol etter at de åpnet opp landet i juni igjen. Nærmere 80 prosent av akuttinnleggelsene i Sør-Afrika har nå alkohol som årsak. Etter at myndighetene fjernet forbudet om alkohol i juni, har det blitt langt flere akuttinnleggelser på sykehusene. Mange har kommet inn med kniv- og skuddskader. Andre har kjørt i beruset tilstand og vært involvert i bilulykker.

Med den nye regelen, håper myndighetene at sykehusene skal ha mer ressurser til de som er koronasmittet. Myndighetene håper at forbudet mot alkohol kan gi 50.000 færre innleggelser knyttet til alkohol.

Det er 28.000 sykehussenger for pasienter med Covid-19 i landet. Men det er altfor lite, ifølge leger i landet. De forteller om sprengt kapasitet på sykehusene. Landet mangler i tillegg 12.000 helsearbeidere. Legene forteller også at sykehusene er så fulle at de må velge mellom hvem som skal leve og hvem som skal dø. Det gjøres klart graver for de som er døde. Begravelsesbyråer sier at de ikke klarer å hjelpe alle som tar kontakt med dem.