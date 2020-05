Sør-Korea må stenge skoler igjen

Det er bare noen få dager siden barn var tilbake på skolen i Sør-Korea. Nå må skolene stenge igjen. Årsaken er at mange i landet har blitt syke av korona det siste døgnet. Det er to måneder siden så mange ble syke på et døgn. Det skriver kanalen BBC.

Torsdag ble 79 nye smittet av korona. Myndighetene sa at mye måtte stenge for å stoppe smitten. De ville stenge parker og museer i to uker. De vil også at flere skal jobbe hjemmefra. Fredag morgen var det 56 nye smittede. Nå skal 251 skoler stenge. Flere andre skoler skulle åpne igjen, men må utsette det.

Mange av de syke jobber samme sted. De jobber på et varehus for netthandel. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kim Kang-lip er vise-helseminister. Han sier de mistenker at reglene for å unngå smitte blir for dårlig fulgt opp i varehuset. De som har ansvaret der sier de følger reglene. Alt blir vasket daglig, og de ansatte blir testet. De må også bruke maske og hansker på jobb.

Minst 11.402 personer er smittet i Sør-Korea. 269 er døde med korona.