Statsminister døde av korona

Dlamini har vært statsminister i Eswatini i Afrika i to år. For fire uker siden ble han smittet og testet positivt for korona. Han ble fløyet til Sør-Afrika for å få hjelp på sykehus for to uker siden. Nå er han død av korona. Det skriver nyhetsbyråene Reuters og NTB.

NTB skriver at Dlamini døde av korona.

Det bor 1,2 millioner mennesker i Eswatini. Så langt er det 6,768 smittede med korona i landet. 127 er døde med korona.

Landet hadde et annet navn før. Det het Swaziland fram til 2018.