Stor aksjon mot menneske-smuglere

Politiet i Tyskland har hatt en stor aksjon. De har pågrepet sju personer. Alle er mistenkt for å ha vært med på å smugle folk inn i Europa. Flere hundre politifolk var med i aksjonen. Det skjedde flere steder i landet. Sju personer ble pågrepet. Politiet sikret seg flere bevis. Noe av det er mobil-telefoner. Det sier påtale-myndigheten i Kempten i Bayern.

19 personer er mistenkt for menneske-smugling. De er i mellom 21 og 44 år. Politiet mener de har vært med på å smugle 140 migranter inn Europa. De fleste skal være fra Syria. Smuglingen skal ha skjedd gjennom land på halvøya Balkan. De mistenkte blir anklaget for 23 tilfeller av å smuglet utlendinger for å tjene penger.

Politiet i Tyskland har jobbet med denne saken siden august 2019. Da ble en sjåfør ble stoppet og pågrepet på en motorvei nær grensa til Østerrike. Politiet har jobbet med kollegaer i flere land i Europa siden den gang. De har også klart å lete opp det de tror er lederen for gruppa. Han sitter i varetekt, og det blir jobbet for at han skal bli utlevert til Tyskland.

Politiet sier smuglerne er proffe og godt organisert. Migrantene ble smuglet i lastebiler. Og smuglerne har hatt folk som har kjørt foran lastebilene. På den måten har de hatt mulighet til å varsle hvis det har vært mye politi på veien. Han som skal være leder for gruppa skal ifølge politiet ha bestemt når bilene skulle krysse grensa. Det skal han ha gjort på telefon på trygg avstand, sier de.