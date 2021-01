Stor eksplosjon i Madrid

En bygning i Madrid er helt ødelagt i en eksplosjon. Det melder avisa El País. Det er mye brannfolk og politi på stedet.

Bygget ligger ved siden av et eldrehjem, en skole og en kirke. De ble først meldt om at det hadde skjedd i eldrehjemmet. Det var feil. Det er et bygg med boliger for eldre, skriver El País.

Det er flere videoer og bilder av området i sosiale medier. Det viser enorme skader etter eksplosjonen. Flere etasjer av bygget er helt ødelagt. Stein og rester er strødd utover hele området.

– Vi viste ikke hvor lyden kom fra. Vi gikk opp trappene til toppen av bygget vårt. Der så vi restene av bygget som ble skadd. Vi så også mye grå røyk, sier Leire Reparaz til nyhetsbyrået AP. Hun bor i området.

Avisa AS skriver at politiet har meldt om skadde. To personer skal være døde, ifølge José Luis Manuel Almeida. Han er ordfører i Madrid. Avisa La Vanguardia skriver at tre personer er døde. De skriver også at to personer får behandling for skadene og at en prest sitter fast i ruinene. En annen person er savnet.

Ingen av de som bor på sykehjemmet skal ha blitt skadd. De skal ha blitt evakuert til et hotell på den andre siden av gata.

Eksplosjonen skjedde i sentrum av Madrid. Det var i 15-tiden onsdag. Det er ukjent hva som er årsak til eksplosjonen, skriver avisa. En teori er at det skyldes at det har vært en lekkasje av gass, skriver avisa 20 Minutos.