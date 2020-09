Store oversvømmelser i Sør-Sudan

Store mengder vann har oversvømt deler av Sør-Sudan. Det går ut over 700.000 mennesker. Oversvømmelsene kan være de verste på 60 år. Det sier verdens-organisasjonen FN.

– Den humanitære katastrofen blir verre, sier Matthew Hollingworth på en presse-konferanse. Han er sjef for Verdens matvareprogram i Sør-Sudan.

Oversvømmelsene har gått hard ut over delstaten Joglei. Her bor omtrent 230.000 av dem oversvømmelsene har gått ut over. Omtrent 85.000 har måttet dra fra området.

– De kraftige regnbygene som kommer nå, kommer før vannet fra fjorårets flomsesong har trukket seg tilbake. Det bekymrer oss veldig, sier Hollingworth.