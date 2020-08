Stort møte om å slippe fri Taliban-fanger

USA har bedt Afghanistan til å slippe fri flere fanger som er med i gruppen Taliban. Flere av de er anklaget for terror, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Saken skal bli avgjort på fredag. Da skal flere tusen mennesker møte til et stammeråd. Det blir kalt loya jirga. Det er et stort møte der folk fra ulike stammer fra hele landet skal delta.

Taliban krever at flere fanger skal bli løslatt. Det er et krav for å starte forhandlinger om fred med regjeringen i Afghanistan. Det har nylig vært en våpenhvile i landet.

Myndighetene i landet har fra før løslatt nesten 5.000 fanger fra Taliban.. Nå er de uenige om rundt 400 fanger. Mange av dem er dømt for alvorlige forbrytelser. Flere av dem blir knyttet til et angrep mot et hotell i Kabul i 2018. Der ble 40 mennesker drept, ifølge AFP.

Saken skal bli avgjort på et møte i hovedstaden Kabul. Der skal et afghansk stammeråd møtes. Mike Pompeo er utenriksminister i USA. Han sier at det å løslate fangene kan føre til en avtale om fred i landet.

