Svært mange synes det var en dårlig debatt

Chris Wallace hadde ansvaret for debatten. Noen mente han gjorde en dårlig jobb. Men flere var usikre på om det var mulig å gjøre det på en bedre måte. Mye av årsaken var måten Trump oppførte seg, ifølge nyhetsbyrået NTB. Han skal ha vært aggressiv i måten han snakket, og avbrøt Biden og Wallace flere ganger. Til slutt ble Biden lei, og sa fra til Trump.

– Kan du bare holde kjeft, mann?

Men Biden pratet også når det var Trumps tur til å snakke. Det førte til at debatten ble kaotisk. Det var også mange personangrep fra Biden mot Trump, og motsatt.

Hele 69 prosent av de som så på, sa de ble irriterte av debatten. Bare 17 prosent sa de følte de lærte noe av å se på.

Mange seere var nok skuffet av Trump, mener Alf Tomas Tønnessen. Han er ekspert på USA, og forsker på Universitetet i Agder. Han sier at Trump oppførte seg på en dårligere måte enn Biden.

– Jeg tror ikke Trump vant mange nye velgere, sier han til NTB.

Det ble heller ingen klar vinner av debatten. Kanalen CBS gjorde en undersøkelse etter at debatten var ferdig. Da sa 48 prosent av seerne at de synes Biden var best. 41 prosent mente Trum var best. Resten mente det var jevnt mellom de to.