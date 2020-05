Syklonen ødela alt

I India og Bangladesh forsøker myndighetene å få oversikt. Ødeleggelsen etter syklonen Amphan er store. Amphan er det kraftigste uværet som har rammet området på over 20 år. Den kom med full kraft sent onsdag.

Bilder viser store områder som er oversvømt av vann. Hus er knust eller blåst i stykker. Biler og andre kjøretøy er ødelagt eller flyttet i uværet.

Minst hundre mennesker mistet livet. Blant dem er 80 personer i India og 20 personer i Bangladesh.

Men det kunne vært mye verre. Bedre værvarsler og rutiner for håndtering av kriser gjorde skadene mindre enn ventet.

Myndighetene fikk varslet folk. 2,4 millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine. Det skjedde rett før syklonen kom til Bangladesh. Samtidig kunne de bli smittet med korona-viruset.

Flommen etter uværet mindre enn ventet. Slik flom etter en syklon fører ofte til store ødeleggelser og mange døde.

I India jobber folk fra myndigheter med å rydde veier i delstaten West Bengal. De forsøker også å få fikset telefon og andre linjer for kommunikasjon i området.

Hundretusener av evakuerte mennesker er i ferd med å forlate stedet de flyktet til.

Statsminister Narendra Modi har reist for å besøke områdene der syklonen ødela. Han fløy fredag over West Bengal for å se hvor mye som er ødelagt.

Men ødeleggelsene av ting er enorme. En halv million mennesker i Bangladesh kan ha fått boligene sine ødelagt. Det sier verdens-organisasjonen FN.

Hus ble jevnet med jorden. Strømledninger blåste ned. Landsbyer ble oversvømt. Mange i området driver oppdrett av reker. Men oppdrettsanleggene er ødelagt.

Eksperter på klima sier at sykloner og orkaner blir stadig kraftigere. Årsaken er at temperaturen stiger i verden. Det gjør at det blir varmere i havet. Slik får syklonen mer energi.

Også utenfor India er havet blitt varmere. Det sier K.J. Ramesh. Han ledet før landets meteorologiske institutt, som har ansvar for varsling av været.

– Syklonene styrker seg raskere enn før, sier han.