– Syria skjøt ned russisk militærfly

Verden

Russland får ikke lenger kontakt med et militærfly. Flyet var utenfor kysten av Syria. Ifølge kanalen CNN ble flyet skutt ned av syriske regjerings-styrker. Det skal ha vært et uhell.

Det er ikke kjent hvordan det går med de 14 personene om bord på flyet. Russland har satt i gang en lete- og rednings-aksjon. Det sier den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu.

Flyet skulle tilbake til flybasen i Hmeimim i Syria. Det var 35 kilometer fra den syriske kysten. Så mistet russerne kontakt med flyet.

Flyet forsvant fra radaren. Det skjedde samtidig som fire israelske F-16-fly angrep steder i Latakia-provinsen i Syria. Syriske myndigheter har så langt ikke kommentert saken.

Flyet ble skutt ned ved en feil av syriske regjerings-styrker. Det sier en amerikansk tjenestemann til CNN. Styrkene til Syrias president Bashar al-Assad skal ha forsøkt å stanse det israelske angrepet. Så ble det russiske flyet truffet. Flyet er et propellfly med fire motorer. Det ligner på den amerikanske flytypen Orion.

Flyet skal ha blitt skutt ned av et system for luftvern. Russland solgte det til Syria for flere år siden, ifølge CNNs kilder.