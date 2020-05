Taliban sier at de vil ha fred med USA

– Vi vil fortsatt ha avtalen om fred, som vi har avtalt med USA. Vi oppfordrer den andre siden til å gjøre som de har lovet. Vi håper at denne viktige muligheten ikke blir tapt, sier Haibatullah Akhundzada. Han er leder for Taliban.

USA og Taliban laget en avtale i februar. Der lover Taliban at de skal la soldater fra andre land være i fred. Hvis det skjer, så lover USA at soldatene skal reise fra Afghanistan før 2021.

Men den siste tiden har det vært stadig flere angrep mot sivile i landet. Afghanske myndigheter sier Taliban må ta ansvar for flere av angrepene.

FN har undersøkt hvem som har gjort hva. De sier at Taliban har ansvaret for 208 dødsfall i landet i april. Soldater fra regjeringen må ta ansvar for 172 døde.