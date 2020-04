Terroristen må vente på dommen

Rettssaken mot Brenton Tarrant startet i mars. Men han sa at han er skyldig. Han sier han tar straffen for terrorangrepet. Da ble det ingen vanlig rettssak. Dommerne skal finne en riktig straff. Den skulle være klar fredag. Men det er utsatt.

Angrepet skjedde i mars i 2019. Han angrep to moskeer. Han drepte 51 personer. 40 ble skadet. Tarrant skal bli dømt for 51 drap, 40 forsøk på drap og for terror.

– Saken er utsatt til 2. juni, sier Cameron Mander til kanalen Radio New Zealand. Han er dommer i domstolen. Han håper landet har kontroll på viruset korona til det. Det kan være dommen blir utsatt mer.