Terroristen på New Zealand dømt til livstid

I fjor angrep Brenton Tarrant to moskeer i Christchurch på New Zealand. Han ble dømt til den strengeste straffen som er mulig i landet. Han er dømt til livstid i fengsel, uten mulighet til å løslates på prøve. Det er første gang det skjer på New Zealand.

Tarrant nektet å forsvare seg under rettssaken. Den varte i fire dager.

I mars sa han seg skyldig i det han var siktet for. Han var siktet for å ha drept 51 personer og for å ha forsøkt å drepe 40 personer. I tillegg var han siktet for terror. 29-åringen har sagt at han angrep som følge av rasistiske ideer.

Cameron Mander var dommer i saken. Han sa at Tarrants handlinger er så grusomme at livstid i fengsel ikke var i nærheten av å gjøre opp for skaden som var gjort. Det sa han da han leste opp dommen.

– Dine handlinger var inhumane. Du drepte med overlegg et tre år gammelt barn som klynget seg til sin far, sa Maner.

Angrepene i Christchurch var de veste handlingene med vold i New Zealands moderne historie. Og de første terror-angrepene i landet.

90 ofre og familiemedlemmer har forklart seg under rettssaken. Flere av ofrene skjelte ut Tarrant.

– Du vil dø alene, som et virus alle unngår kontakt med, sa Zuhair Darwish tirsdag.