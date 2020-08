Terroristen på New Zealand vil ikke forsvare seg

Brenton Tarrant utførte angrepene mot to moskeer på New Zealand i fjor. Det skjedde i byen Christchurch. Han sier han ikke vil forsvare seg under rettssaken.

Allerede mars sa han at han var skyldig. Han er tiltalt for 51 drap og 40 drapsforsøk, i tillegg til terror.

Tarrant fortalte en dommer onsdag at han ikke vil forsvare seg.

29-åringen er fra Australia. Han har sagt at han drepte som følge av rasistiske ideer.

Rettssaken varer i fire dager. Torsdag er siste dag. Tarrant har tilstått. Dermed blir det ikke noen vanlig rettssak. Det blir bare en kort sak for å bestemme straffen hans.