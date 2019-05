Theresa May slutter som partileder 7. juni

7. juni slutter Theresa May som leder for det konservative partiet. Hun er statsminister i Storbritannia. Det sa hun i et møte med pressen i London fredag.

– Det er best for landet at en ny statsminister leder innsatsen. Det er nå klart for meg. Så jeg sier i dag at jeg vil slutte som leder for det konservative partiet fredag 7. juni. Slik kan en etterfølger velges, sa May.

Hun vil fortsette som statsminister til en ny leder er valgt.

– Jeg var ikke i stand til å få til brexit. Det er og vil alltid forbli en stor sorg for meg, fortsatte May.

Storbritannia har bestemt at landet skal ut av Den europeiske union (EU). Dette kalles brexit. Theresa May fikk til en avtale med EU. Den sier hvordan utmeldingen skal skje. Men det britiske parlamentet sa nei til avtalen. Britene har ikke klart å bli enige om en annen løsning. Foreløpig er brexit utsatt til 31. oktober.