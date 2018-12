– Tiåringer tvinges til å krige

Houthi-opprørerne skal ha fått tusenvis av barn til å kjempe i borgerkrigen i Jemen. Det melder nyhetsbyrået AP.

Opprørerne har hentet inn 18.000 barn til å bli soldater siden krigen startet. Noen var så unge som ti år gamle. Det sier en kilde med en viktig jobb i militæret.

Verdens-organisasjonen har tidligere funnet ut at 2.721 barn er brukt som soldater i Jemen. De fleste av dem av Houthi-opprørerne. Men FN sier at dette tallet trolig er altfor lavt.

AP har snakket med 18 tidligere barnesoldater i Jemen. De har fortalt om hvordan de ble hentet på skoler, i hjemmene sine og til og med på fotballbanen. Barna fikk opplæring og militær trening. Så ble de sendt i krigen. Der så de ofte andre barn bli drept i kamp.

Yahia Sarie er talsmann for houtienes militære styrker. Han sier at barn under 18 år ikke er brukt som soldater.

Over 10.000 mennesker er drept i krigen, ifølge FN. Det er siden Saudi-Arabia med hjelp fra andre land gikk til krig. De kjemper mot Houthi-opprørerne i Jemen. Krigen startet våren 2015.

Over 50.000 mennesker er skadd. De fleste ofrene er vanlige folk. Over 3 millioner mennesker har måttet flykte. Det er siden krigen startet.

14 millioner mennesker står i fare for å sulte i hjel i Jemen. Det sier FN. Det er nesten halvparten av alle som bor i Jemen.

Tirsdag startet en våpenhvile i landet. Partene hadde blitt enige om stans i krigen. Så langt ser våpenhvilen ut til å holde.