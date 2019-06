Tidligere sykepleier dømt for 85 drap

Politiet tror at Niels Högel drepte over 200 mennesker. Nå er han dømt for 85 drap. Högel var sykepleier. Drapene skjedde mens han jobbet.

Retten i Oldenburg i Tyskland dømte mannen onsdag. Han ble dømt til livstid i fengsel. Högel var tiltalt for 100 drap.

Högel tilsto 43 av drapene i retten, men nektet for fem. Han sa at han ikke husket de 52 andre.

– Jeg vil si unnskyld, sa han i retten. Han ba om tilgivelse fra ofrenes familier.

Den dømte er 42 år gammel. Han sa han valgte ofrene sine tilfeldig.

Dette er den største saken om massedrap i Tyskland siden andre verdenskrig.

Högel ga pasienter for mye medisin med vilje, ifølge tiltalen. Deretter skulle han redde dem i siste liten. Mange pasienter døde i stedet.

Ofrene var mellom 34 og 96 år gamle. Det skriver nyhetsbyrået DPA.

Högel jobbet ved et sykehus i Oldenburg. Det var mellom 1999 og 2002. Han jobbet et annet sted etterpå. Drapene skjedde mellom år 2000 og 2005. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Tyskeren har allerede sittet lenge i fengsel. Han ble pågrepet i 2005.