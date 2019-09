Til hard kamp mot minnene etter Franco

General Francisco Franco tok makten i Spania i 1939. Det skjedde etter den spanske borgerkrigen. Han styrte som diktator fram til 1975. Da døde han. Kroppen hans ble lagt i et mausoleum. Det er et gravkammer. Mausoleet ligger i Valle de los Caidos (De falnes dal). Det er omtrent seks mil nord for hovedstaden Madrid.

Nå vil noen flytte diktatoren. De mener det er feil at Franco ligger der. Mausoleet skulle egentlig være et minnesmerke for dem som døde i borgerkrigen. Men det ble bygget av politiske fanger. Det skjedde mens Franco styrte hardt på 1940-tallet og 1950-tallet.

Det er partiet PSOE som jobber for å flytte Franco. Det er partiet til statsminister Pedro Sánchez. Den sosialistiske regjeringen vil ta et oppgjør med Franco-tiden. De har fått med seg flertallet i Spanias nasjonalforsamling. Den har vedtatt å fjerne Franco. I stedet skal mausoleet bli til et minnesmerke som handler om forsoning.

Men familien til Franco protesterer. Det gjør også folk som støtter Francos politikk. Det er folk på høyresiden i politikken. De samler seg gjerne ved mausoleet. Stedet brukes ofte til demonstrasjoner.

Nå går saken helt til høyesterett. Retten skal avgjøre saken tirsdag. Høyesterett har tidligere sagt at Franco måtte ligge i fred inntil saken ble skikkelig vurdert.

Regjeringen har også andre planer for å ta et oppgjør med Franco-tiden. De vil opprette en gruppe som skal granske overgrepene under diktatoren. De vil lete etter folk som forsvant under borgerkrigen mellom 1936 og 1939. Andre forsvant i årene etterpå. Minst 34.000 mennesker ble drept under borgerkrigen. Massegraver skal åpnes.

Alle symboler som hyller Franco og hans regime, skal også fjernes. Det gjelder blant annet gater som er oppkalt etter Franco.