Tiltalt for brudd på loven om spionasje

USAs justisdepartement har laget en ny tiltalte mot Julian Assange. Han startet nettstedet WikiLeaks. De avslører hemmelig informasjon. Den har blant annet handlet om USAs krig i Irak og Afghanistan.

Den nye tiltalen er på 18 punkter. Den er mer alvorlig en tiltalen mot Assange som kom i april.

Amerikanske myndigheter tiltaler ham for å ha brutt loven om spionasje. Dermed er de uenig i Assanges forklaring. Han har sagt at handlet som journalist. Det var da WikiLeaks la fram hundretusener av hemmelige amerikanske dokumenter i 2010.

Det ble laget mange nyhetssaker over hele verden. De kom som følge av dokumentene som ble kjent. Mange store aviser samarbeidet med Assange.

Assange har sagt at han kun la fra dokumenter som Chelsea Manning lekket. Manning jobbet i den amerikanske etterretningen. Dermed mener Assange at det han gjorde er lov ifølge USAs grunnlov. Den garanterer fri het for pressen.

Barry Pollack er Assanges advokat. Tiltalen mot hans klient er en trussel mot alle journalister som gjør jobben sin, sa han.

John Demers er første-statsadvokat. Han leder avdelingen for nasjonale sikkerhets-spørsmål. Det er hos riksadvokaten i USA. Myndighetene tar journalisters rolle i demokratiet alvorlig, sier han til nyhetsbyrået NTB.

– Men Julian Assange er ingen journalist, sier Demers.

– Han publiserte navnene på personer som han visste var hemmelige kilder fra steder med krig. Han utsatte dem for alvorlig fare. Ingen ansvarlig journalist ville gjort det med vilje, sier Demers.

47 år gamle Assange sitter nå i fengsel i London i Storbritannia. Han ble kastet ut av Ecuadors ambassade i byen. Der bodde han i sju år. Han fryktet at han kom til å bli sendt til USA.