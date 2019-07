Minst 65 personer er skadd. Det skjedde som følge av to kraftige eksplosjoner i Kabul i Afghanistan. Den ene bomba eksploderte i et travelt område like ved USAs ambassade.

Vinduer ble knust. Tykk røyk steg opp fra stedet der bomben eksploderte mandag morgen. Gaten var full av folk som var på vei til jobb.

Ingen gruppe har tatt ansvar for eksplosjonene.

Flere enn 50 mennesker er blitt drept i Kabul så langt i år.