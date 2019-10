Tobarnsmor nektes å komme til Norge

Tobarnsmoren får ikke reise til Norge fra al-Hol-leiren i Syria. Det har Oslo tingrett bestemt.

Kvinnen krevde å bli pågrepet av norsk politi. Årsaken er at hun er siktet for å ha vært med i terror-organisasjonen IS. Men hun ble ikke hørt av retten. Det skriver avisa VG.

Nils Christian Nordhus er kvinnens advokat.

– Vi mener kvinnen har en rett til å bli avhørt. Det vil bidra til å oppklare saken mot henne, sier Nordhus til VG.

Kvinnen ble siktet i august. Det er det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har bestemt.

Den norske kvinnen har to barn. Den ene sønnen er snart fem år gammel. Barnet har en alvorlig sykdom.

Kvinnen ønsket at retten skulle kreve at hun blir pågrepet. Dermed vil hun og barna bli hentet til Norge.

Fredag snakket utenriksminister Ine Eriksen Søreide om situasjonen for familien. Også andre norske kvinner og barn er i leirer i Syria. De er for folk som har bodd områder i Syria der terror-organisasjonen IS styrte.

Den norske regjeringen har tidligere sagt at de kun vil hente norske barn uten foreldre. Noen er allerede hentet.