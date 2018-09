Tog kjørte på sykkel med barn

Verden

Et tog krasjet med en sykkel i Nederland. Fire barn er døde og to andre personer er skadd. Det sier politiet. Ulykken skjedde i byen Oss. Den ligger ved den tyske grensen sørøst for Amsterdam.

– Det er en forferdelig ulykke, sier en talskvinne for det nasjonale jernbane-selskapet NS. De døde barna var passasjerer på sykkelen. Den hadde tre hjul og en lastevogn foran. Et barn og en kvinne ble alvorlig skadd, skriver nyhetsbyrået NTB.