Tok farvel med pappa

Rayshard Brooks er død. Politiet skjøt ham i ryggen. De skulle pågripe ham i Atlanta i USA.

Men han gjorde motstand. Han fikk også tak i et elektrosjokk-våpen.

Brooks var afro-amerikansk. Folk har protestert mye mot rasisme den siste tiden. De har også protestert etter drapet på Brooks.

Brooks ble tirsdag bisatt i en kirke i Atlanta. Der pleide Martin Luther King å tale. King ble selv drept i 1968. Han kjempet for svartes rettigheter.

Mange ville ta farvel med Brooks. Han er et offer i kampen for rettferdighet og kampen for USAs sjel. Det sa pastor Raphael Warnock.

– Dette handler om ham. Men det er også mye større enn ham, sa pastoren.

En politimann skjøt Brooks to ganger i ryggen. De ville pågripe ham fordi han sov i en bil. Han var beruset.

I sin preken leste Warnock opp en lang liste. Den hadde navn på svarte personer som har dødd i politiets varetekt de siste årene.

– Det er trist at vi har fått så mye øvelse i dette, sa han.

Tomika Miller er enken etter Brooks. Hun var kledd i hvitt, slik de fleste andre også var. Enkelte hadde på seg T-skjorter med bilder av Brooks.

Brooks hadde fire barn.

Nesten alle bar munnbind for å beskytte seg mot korona-viruset. Det har gått spesielt hardt utover USAs svarte minoritet.

Martin Luther Kings datter talte også. Hun lovet at Brooks ikke hadde dødd forgjeves.

– Vi kan ikke stanse vårt rop etter rettferdighet og vår kamp for frihet. Vi kan ikke stanse våre demonstrasjoner før stemmene våre blir hørt, sa Bernice A. King.