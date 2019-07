Tre drept i ny masseskyting

Skytingen skjedde på Gilroy Garlic Festival i Gilroy i USA. Minst 100.000 mennesker kommer dit hvert år.

Festivalen er bevoktet. Det er streng sikkerhets-kontroll. Det brukes metall-detektor. Det søkes i alle vesker til folk som vil inn på festivalen. Men skytteren kom seg inn likevel. Han skar et hull i gjerdet. Så begynte han å skyte med et gevær mot tilfeldige mennesker.

Tre personer er drept i skytingen. Det sier politiet. Mannen som er mistenkt, er også skutt og drept. 15 mennesker ble skadd.

Politi som var på stedet, snakket til skytteren. De skjøt ham under et minutt etter at skytingen startet. Det sier politisjef Scot Smithee.

Flere titall politifolk jobber der skytingen skjedde. Noen har sagt at skytteren ikke var alene.

Skytingen på matfestivalen startet i 17.40-tiden søndag amerikansk tid. Videoer fra sosiale medier viser folk som gjemmer seg. Skudd høres i bakgrunnen. Bandet Tin Man spilte da skytingen startet. De gjemte seg på scenen.

Julissa Contreras sier hun så en mann som skjøt rundt seg med gevær.

– Jeg kunne se at han skjøt i alle retninger. Han siktet ikke på noen spesielt. Det var bare venstre til høyre, høyre til venstre. Han var helt klart godt forberedt, sier hun til kanalen NBC.

Jack van Breen var på scenen da skytingen startet. Han sier at han så en mann i grønn skjorte og grå bandana rundt halsen. Mannen skjøt inn i folkemengden.

Han og de andre medlemmene av bandet stupte under scenen. Han sier han hørte noen rope «hvorfor gjør du dette». Mannen svarte «fordi jeg er virkelig forbanna».

13 år gamle Evenny Reyes fortalte at det var full panikk. Folk kastet bord for å komme i dekning. De rev ned gjerder for å komme seg ut.

Gilroy er en liten by på 50.000 innbyggere. Masseskytinger skjer nærmest hver dag i USA.Det har vært 242 masseskytinger hittil i år. Det viser en oversikt fra Gun Violence Archive.