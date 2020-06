Tror ikke norsk laks har gitt mer korona

Norsk laks er fri fra mistanke, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det var mistanke mot norsk laks i Kina. Noen mente den kunne være en av kildene til ny smitte av korona. Det skal fiskeriministeren ha sagt på en konferanse onsdag, ifølge nettsiden E24.

Kinas ambassade skal være enig i at norsk laks er uten skyld. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ingebrigtsen har hatt et møte med kinesiske diplomater.

Les mer: Mer korona i Kina

De siste dagene er det blitt påvist 137 nye personer med smitte i den kinesiske hovedstaden Beijing. 31 av dem er smittet det siste døgnet. Flere supermarkeder fjernet mandag laks fra hyllene. Det skjer etter at det ble funnet korona på et skjærebrett for importert laks.

Norske sjømat-bedrifter har likevel fått problemer med ryktet, skriver kanalen NRK. Det har ikke blitt endret etter at norsk laks igjen er vurdert som trygg. Kina har stanset importen av laks fra Europa. Flere norske bedrifter sliter med å få levert varene sine. Det skriver avisen South China Morning Post.