Tror Navalnyj kommer til å overleve

Aleksej Navalnyj ble brått dårlig. Det skjedde under en flyreise torsdag i forrige uke. Navalnyj er politiker i Russland og snakker mot president Vladimir Putin.

Han ble forgiftet, sier en kvinne i partiet hans.

Navalnyj fikk først behandling på et sykehus i Russland. Så ble han fløyet til Berlin i Tyskland.

Navalnyj får nå behandling på Charité-sykehuset i Berlin. Det er et av de sykehusene i Europa som er best på behandling av forgiftning.

– Navalnyj vil overleve giftangrepet. Men hvis han overlever dette uten skader, vil han være satt ut av spill som politiker i flere måneder, sier Jaka Bizilj til avisa Bild. Han leder av organisasjonen Cinema for Peace.

Det var organisasjonen som fikk flyttet Navalnyj. Han ble fløyet fra Russland til Tyskland i et ambulansefly.

Bizilj sier det er avgjørende om han kommer fra dette uten skader.

Kona Julia Navalnyj og støttespilleren Leonid Volkov besøkte 44-åringen på sykehuset søndag. De vil ikke si noe til pressen.

Sykehuset har tatt masse prøver av Navalnyj. De vil ikke si noe om hvordan det er med ham før mandag.

Legene på sykehuset i Omsk i Sibir sier at de ikke har funnet spor av forgiftning.

Navalnyj lå to dager på sykehuset i Omsk først. Legene mente tilstanden hans var for kritisk til at han kunne flyttes.

Kira Jarmysj er talskvinne for Navalnyj. Hun sier at russiske myndigheter holdt ham tilbake. Og at hensikten var å skjule hvorfor han ble syk. Russiske medier skriver at myndighetene i Russland overvåket Navalnyj før han ble dårlig.

Det tyske politiet passer på at Navalnyj er i sikkerhet i Tyskland.