Tror riksretten kan felle Trump

Neste uke skal Senatet i USA behandle riksrett-saken mot Donald Trump. Det ble bestemt onsdag kveld. Da sa flertallet i Representantenes hus ja til riksrett mot presidenten.

Trump er tiltalt for å ha hisset folk til opprør mot staten. Det er etter at tusener av folk som støtter Trump, stormet Kongressen 6. januar. Dette er andre gang presidenten stilles for riksrett.

De 100 senatorene skal frikjenne eller dømme presidenten etter tiltalen. Minst 17 republikanere må stemme mot Trump. Det må til for at Trump kan bli dømt. De tilhører samme parti som presidenten.

Chris Galdieri mener det er mulig. Han er statsviter fra Saint Anselm College.

– Denne riksrettsprosessen er farligere for Trump enn den forrige. Det sier han til nyhetsbyrået TT.

– Jeg ville heller ikke bli overrasket om Trump langer ut. Og gjør noe som får flere republikanere til å ville felle ham. Mange republikanske senatorer ønsker også å bli partiets neste president. Og det vil påvirke hva de velger, sier han.