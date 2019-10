Trudeau seiret så vidt

Trudeau har styrt Canada siden 2015. Han får trolig fortsette i fire år til. Det melder kanalen CBS News.

Det liberale partiet til Trudeau mistet flertallet. Likevel har Trudeau trolig nok stemmer til å danne en regjering i mindretall.

Justin Trudeau har vært plaget av skandaler før valget. Mange ble sinte fordi han hadde malt ansiktet sitt svart. Det var for å kle seg ut som eventyrfiguren Aladdin. Dette kalles «blackface» og oppleves rasistisk for noen. I tillegg skal han ha hindret at et firma ble tiltalt for noe ulovlig.