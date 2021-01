Trump benåder Steve Bannon

Steve Bannon var tiltalt for svindel. Nå vil Donald Trump benåde han og 72 andre personer. I tillegg får andre 70 personer får kortere straff.

Den kjente rapperen Lil Wayne er også benådet. Rapperen Kodak Black fått nedsatt straffen sin. De to er sikta for å eie skytevåpen ulovlig.

Steve Bannon er tiltalt for å ha svindlet til seg penger fra kampanjen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Flere hundre tusen givere skal blitt svindlet for over 220 millioner kroner. De ønsket å donere penger til å bygge en grensemur mot Mexico.

Trump skal ha vært usikker på om han ville benåde Bannon. Det ha vært mye krangling mellom de to. Men Trump bestemte seg i siste liten for å benåde han, før han går av som president onsdag.

Trump har allerede benådet mange medarbeidere og støttespillere. Blant dem er hans tidligere valgkamp-formann Paul Manafort. Hans mangeårige venn og rådgiver Roger Stone har og fått slippe unna. Det gjelder også hans tidligere nasjonale sikkerhets-rådgiver Michael Flynn.

Like før jul benådet 74-åringen blant annet fire dømte krigs-forbrytere.

Trump reiser onsdag til Florida. Han vil ikke være til stede når Joe Biden avlegger ed. Det er i strid med tradisjonen ved makt-skifter i USA.