Trump ber folk dra hjem

USAs president Donald Trump snakket til folk som støtter ham i en video. Den ble vist på nettsamfunnet Twitter onsdag kveld. Trump ber demonstranter om å gå hjem igjen. Det er etter opptøyene i hovedstaden Washington onsdag.

Han sier også igjen at det var juks i president-valget. Det har han ikke kommet med bevis for.

I videoen sier Trump at han skjønner at folk er såret. Han sier at valget ble stjålet fra dem.

– Men dere må gå hjem nå. Vi må ha fred. Vi må ha lov og orden, sier Trump.

– Vi vil ikke at noen skal bli skadd, sier presidenten.

Tidligere på dagen talte Trump til de som støtter ham. Han ba folk om å ikke godta valg-resultatet. Han sa at han aldri kom til å gi seg.