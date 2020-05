Trump er sint på Twitter

Donald Trump anklager Twitter for å skade ytringsfriheten. Han mener de vil påvirke president-valgkampen i år. Årsaken er at de har merket to av meldingene fra Trump. Der har de lagt ved en lenke til riktig informasjon om saken.

Twitter er et sosialt medie. Brukerne kan legge ut korte meldinger der. Trump har vært en ivrig bruker. Mange synes han oppfører seg dårlig der. Twitter har prøvd å unngå å måtte gjøre noe med det. Men nå føler de at det var nødvendig.

Nå har de lagt til en lenke på to av meldingene fra Trump. De handler om stemmegivning.

Tirsdag skrev Trump en melding om at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Han skrev at «postkasser kommer til å bli ranet». Under meldingen hadde Twitter lagt til en lenke. Den viste til fakta om stemmegivning. Den viser at det ikke er koblet til juksing med valg.

Trump anklager Twitter for å blande seg inn i valget til høsten. Da skal USA velge ny president. Han sier at faktaene som Twitter har lenket til er fra CNN og Washington Post. Det mener han er falske nyhetssider.

– Twitter undertrykker ytringsfriheten. Jeg vil ikke la det skje. Det skriver Trump på Twitter.

Kayleigh McEnany er pressetalskvinne i Det hvite hus. Hun sier det var en teknisk feil i Los Angeles for kort tid siden. Det førte til at 100.000 velgere ble unøyaktig registrert.

– Det var flere velgere som ble registrert med at de skulle sende stemmen i posten. Det var en feil. 1.500 som ikke har stemmerett ble også registrert som velgere, skriver hun. Også det på Twitter.