– Trump er USAs beste håp for framtida

Melania Trump er kona til USAs president Donald Trump. Hun var hovedtaler på andre dag av landsmøtet til Det republikanke partiet. Hun forsøker å få familier til å stemme for at ektemannen skal fortsette som president.

– I min mann har du en president som ikke slutter å kjempe for deg og din familie, sa hun.

USA sliter også med mange smittede og døde av korona-viruset. Melania Trump snakket om smerten de mange pårørende og berørte lever med.

– Den usynlige fienden covid-19 har feiet over vårt vakre land og påvirket oss alle. Mine tanker går til alle dem som har mistet sine nærmeste, sa hun.

Mer enn 180.000 amerikanere har dødd som følge av koronaviruset. Nesten 6 millioner mennesker er smittet i USA, ifølge oversikten til Worldometers.

Men Melanie Trump lovet at folk skal få hjelp. Hun sa at myndighetene jober for en effektiv behandling eller vaksine som alle kan få.

– Jeg vet at mange er urolige og føler seg hjelpeløse. Donald gir seg ikke før han har gjort det han kan for å ta vare på alle som er rammet av denne forferdelige pandemien, sa hun.

Melania Trump flyttet fra Slovenia til USA for å jobbe som modell. Der giftet hun seg med Donald Trump.

Melania Trump holder sjelden tale. Hun har vært mindre synlig enn andre presidentfruer.

Målet med hennes tale var å forsøke å endre folks oppfatning av Trumps politikk om innvandring.

President Trump har under landsmøtet benådet en tidligere bankraner. Han var også med på en seremoni for nye, amerikanske statsborgere.