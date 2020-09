Trump ga feil informasjon om korona-viruset

USAs president Donald Trump sa at korona-viruset ikke var så farlig. Han sa bevisst at viruset var mindre farlig enn det er. Det kommer fram i en ny bok fra grave-journalisten Bob Woodward.

Boka heter «Rage» (Raseri). Onsdag publiserte både avisa Washington Post og kanalen CNN ting fra boka. Den kommer ut 15. september.

Trump har fortalt Woodward at han visste at korona-viruset var livsfarlig. Og at det er mye farligere enn influensa. Det skriver journalisten.

– Du bare puster inn luft og det er slik det overføres. Så det er en svært vanskelig en. Det er en veldig kinkig en. Den er også mer dødelig enn en hard influensa. Det sier Trump i et intervju med Woodward 7. februar.

Så sier han at «dette er dødelige greier».

Men offentlig valgte presidenten å si noe helt annet. Han sa blant annet at korona-viruset ikke var noe verre enn en vanlig influensa. Og at det snart kom til å forsvinne. Han sa at myndighetene hadde det under kontroll.

Trump forsøkte å få viruset til å virke mindre farlig enn det var. Det innrømmet han til Woodward noen uker senere.

– Jeg ønsket alltid å tone det ned. Jeg liker fortsatt å tone det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk, sa han i et intervju 19. mars.

Onsdag sa Trump hvorfor han latet som viruset var mindre farligere enn det er. Han sa at han prøvde å styrke landet. Og unngå å presse opp prisene på nødvendige varer.

– Jeg elsker vårt land og jeg ville ikke at folk skulle bli redde. Jeg ville ikke skape panikk i landet eller i verden. Det fortalte han på en pressekonferanse i Det hvite hus.

– Vi ville vise selvsikkerhet. Vi ville vise styrke, sa han videre.

Boka til Woodward er laget etter 18 intervjuer med Trump. Det er i perioden fra 5. desember i fjor til 21. juli i år.

Journalisten har vunnet flere priser. Han er kjent for å ha avslørt skandalen Watergate. Den førte til at president Richard Nixon måtte slutte. Woodward har også intervjuet flere personer som har samarbeidet tett med Trump.

Flere av dem snakker veldig negativt om Trump. Blant dem er tidligere forsvarsminister Jim Mattis. Han kaller Trump for «farlig» og «uegnet» til å være president.

En annen er Dan Coats. Han har vært sjef for USAs nasjonale etterretning. Han tror fortsatt at Vladimir Putin vet noe hemmelig om Trump. Selv om det ikke finnes informasjon fra etterretning om det. Årsaken er at Coats ikke finner noen annen årsak til at Trump oppfører seg som han gjør. Det skriver Woodward.

Joe Biden er Det demokratiske partiets kandidat til å bli president. Han anklager Trump for å forråde det amerikanske folket. Biden sa at Trump bevisst løy om korona-viruset.

– Han visste hvor dødelig det var. Det var mye dødeligere enn influensa, sa Biden. Det var på et arrangement i delstaten Michigan. Det er en av statene som kan avgjøre årets president-valg.

Biden mener presidenten ikke har oppfylt sin plikt. Han sier det er en skam at presidenten ikke sa hvor farlig viruset er.

– Han visste og tonet det ned med vilje. Og enda verre, han løy til det amerikanske folket. Han løy med viten og vilje i månedsvis om trusselen mot landet, sa Biden.

To av tre amerikanere er misfornøyd med hvordan Trump har håndtert pandemien med korona. Det viser meningsmålinger.

USA er det landet i verden som korona-viruset har gått hardest ut over. Snart har 200.000 amerikanere dødd av viruset.