Trump skal ha fått advokat til å lyve

Partiet Demokratene krever etterforskning av USAs president Donald Trump. Han skal ha bedt sin advokat om å lyve til Kongressen. Det er den ene delen av USAs nasjonal-forsamling.

Donald Trump ville bygge et tårn i USA. Men dette løy tidligere advokat Michael Cohen om. Det er nettstedet Buzzfeed som forteller dette. De har snakket med to politimenn som var med i etterforskningen av saken.

– Det at USAs president skal ha opptrådt uærlig for vår komité. Og at han forsøkte å hindre etterforskning og dekke over sine avtaler om forretninger med Russland. Det er de mest alvorlige anklagene til nå. Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ut om dette stemmer. Det skriver politikeren Adam B. Schiff på nettsamfunnet Twitter. Han er Demokrat og med i Kongressen.

Det foregår allerede en stor etterforskning i USA. Det handler blant annet om Trump og mulige forbindelser til Russland. De kan ha blandet seg inn i kampen for president i USA.

Flere demokrater mener at Trump må etterforskes om dette med en gang, om dette er riktig.

– Om det Buzzfeed skriver er sant. Så må president Trump enten slutte eller bli stilt for riksrett. Det skriver politiker Joaquin Castro. Han er også med i Det demokratiske partiet.

Advokat Cohen er dømt til tre års fengsel. Han hjalp til med ulovlig betaling for Trumps valgkamp. Han innrømmet også å ha løyet til en komité i Senatets om Trumps byggeplaner.

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten før jul. Han sa at han var lojal mot Trump. Det gjorde at han valgte å gjøre ulovlige handlinger.

President Donald Trump har foreløpig ikke sagt noe om anklagene.